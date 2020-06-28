YKS'de ikinci oturum başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı bugün de AYT ve YDT ile devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS, bugün gerçekleştirilecek iki sınavın ardından sona erecek. 10.15’te başlayan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri saat 13.15’de tamamlanacak. Saat 15.45’te başlayacak YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi saat 17.45’de sona erecek.

KİMLİĞİNDE FOTOĞRAFI OLMAYAN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMADI

YKS’nin ikinci oturumu AYT’ye girmek isteyen bir öğrenci, kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı. Olay İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Göztepe Faik Reşit Unat Ortaokulu’nda YKS’ye girmek isteyen bir kız öğrenci kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı. Annesiyle okul bahçesinde bir bankta oturan ve üzüntüsü yüzüne yansıyan öğrencinin dün yapılan ilk oturuma girdiği öğrenildi.