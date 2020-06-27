YKS'de Mabel Matiz sürprizi! O soruya büyük tepki

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi’nde 120 soru içinde 9’uncu ve 10’uncu sınıf ağırlıklı sorular adayların karşısına çıktı.

Türkçe testi uzun paragraf sorularından oluşurken, Covid-19 nedeniyle adaylara bu yıl verilen fazladan 30 dakika da Türkçe testinde bitti. Çok sayıda aday diğer testleri yetiştiremedi veya yetiştirmekte zorlandığını bildirdi.

Sözcü'den Sultan UÇAR'ın haberine göre, Sınavda öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltildi. Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz’in ‘Fırtınalar’ adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle TYT’ye damgasını vurdu.

Adaylar sınav sonrası, ”Sesli soru koysaydınız, daha az dikkatimiz dağılırdı” diyerek tepki gösterdi.

UZMANLAR SORULARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Özel okul ve dershanelerdeki eğitimcilerin sınavla ilgili ortak görüşü şöyle:

TÜRKÇE

Güncel konularla ilgili metinler de kullanılmak istenilmiş ama metinlerdeki felsefe ağırlığı öğrencileri zorladı. Sınavda 7’si dil bilgisi sorulurken, hiç ses bilgisi-anlatım bozukluğu sorusu gelmemesi adaylarda ‘Boşa çalıştık’ tepkisine yol açtı.



Adayların, metin okuma tecrübesinin ölçülmek istendiği görülürken, Türkçe sorularının ortalamanın çok üstünde ve çok sayıda çeldirici cevap içerdiği görüldü. Türkçe’de yapılan net soru sayısı tüm sınav sonucunu belirleyecek.

MATEMATİK

Yalın, anlatımı net, iyi kurgulanmış, muhakeme gücünü ve işlem sürdürme sabrını ölçen sorulardan oluşturulmuş. Uzun ve yorucu işlem gerektiren sorular var. Sorularda, 9. sınıf ve 10. sınıf müfredatı sorular da yer aldı.

GEOMETRİ

Geometri soruları kolay, net ve anlaşılır nitelikte hazırlanmış. Sorularında günlük hayattaki nesneler kullanılıp, adayların düşünme becerileri ölçülmek istenilmiş.

FİZİK

Fizik soruları müfredat dahilinde olup, son yıllardaki gibi 9. ve 10. Sınıf konularıdır. Beklenmedik bir soru yok. Hikayesi olan soruların yoğunlukta ve soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesi öğrenci yorumlarına göre orta düzeyde sorulardan oluşuyor.

KİMYA

Kimya soruları 9. ve 10.sınıf müfredatından olup, dili anlaşılır ve bilgi ağırlıklıdır. Soruların genelinde zorluk derecesi son birkaç yıla göre artmış görünüyor.

BİYOLOJİ

Biyoloji soruları önceki yıllarda olduğu gibi 9. sınıf ve 10. sınıf müfredatına aittir. Sorgulayan, temel bilgisini ve yorum gücünü ölçen sorular var.

TARİH



Sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfların müfredat konularından 1’er soru soruldu. 12. sınıf müfredatı olan inkılap tarihi dersinden 2 soru geldi. Tarih sorularından 2’si bilgi gerektiren zor sorulardan seçilmiş. Diğer 4 soru yorum ağırlıklı ve müfredata uygundur.

COĞRAFYA

Soruların 9. ve 10. sınıf konularına dağılımı dengeli. Bilgiye dayalı soru tipiyle, daha önceki sınavlara benziyor. Sınavda müfredat dışı soru yok. Adayların, harita okur yazarlığı ölçülüp ‘doğal afetler, nüfus piramitleri, atmosferin katmanları, bölge kavramı ve kayaçlara’ ait kazanımlara yer verilmiş. Sorular kavrama düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikte seçilmiş.

FELSEFE

Felsefe soruları geçen yıla göre daha zor. Anlam bilgisini ölçen sorulardan oluştuğu için öğrenciler zorlanmış.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sorular, öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte ve tüm sınıfların müfredatına uygun dağılımda sorulmuş. Müfredat dışı soru yok.