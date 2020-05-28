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  4. 28 Mayıs 2020 23:01

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvuruları İçin 30 Mayıs Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Açık olacak
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ÖSYM tarafından gerçekleştirlecek YKS’ye girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00 17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendiler ile birlikte ana baba veli veya vasisi ; T.C kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvuruşduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir

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