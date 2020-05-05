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YKS'YE GİRECEKLER DİKKAT! ÖSYM BAŞKANI DETAYLARI AÇIKLADI
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  4. 05 Mayıs 2020 16:04

YKS'ye girecekler dikkat! ÖSYM Başkanı detayları açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS ve askeri öğrenci sınavına katılacak adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı.

YKS'ye girecekler dikkat! ÖSYM Başkanı detayları açıkladı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YKS ve askeri öğrenci sınavında alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
(2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir.

Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır.

Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

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