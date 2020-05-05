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  4. 05 Mayıs 2020 07:10

YÖK açıkladı: TYT puan barajı aşağı çekildi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Temel Yeterlilik Testi (TYT) için uygulanan sürenin artırıldığını ve baraj puanının da düşürüldüğünü açıkladı.

YÖK açıkladı: TYT puan barajı aşağı çekildi
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YÖK, TYT için uygulanan 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl 165 dakikaya çıkarıldığını ve baraj puanının da 180'den 170'e düşürüldüğünü açıkladı.

YÖK'ün açıklaması şöyle:

"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.

Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.''
 

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