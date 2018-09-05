YÖK Başkanı Saraç'tan başarı açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Temel bilimler programlarına ilişkin YÖK’ün başarı bursu uygulamasıyla birlikte bu programların tercih edilme oranları da arttı. 91 öğrencimiz TEBİP kapsamında burs aldı. Bunlardan 28’i fizik, 24’ü matematik, 22’si kimya, 17’si de biyoloji programında kayıtlı. Öğrencilerimiz aylık 950 lira burs alıyor” dedi. Başkan Saraç ayrıca, temel bilimler özelinde gidişatın istedikleri gibi olmadığını belirterek, “TYT’de 40 soruda matematik ortalaması tüm adaylarda 5.9, fen bilimleri testinde 20 soruda ise 2.8. Bu tablo bir şeyler söylüyor, demiyorum bu tablo ikaz ediyor, ihtar ediyor. Temel bilimler teknoloji ve uygulamanın esası. Temel bilimlerin zayıf olduğu bir ülkede ve yükseköğretim sisteminde, nitelikli bilgi üretiminden ve kalkınmadan söz etmemiz mümkün değil.” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, temel bilimler programlarına ilişkin başarı bursu uygulamasıyla birlikte bu programların tercih edilme oranlarının arttığını söyledi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, Türk Fizik Derneği 34’üncü Uluslararası Fizik Kongresi’nde konuşan Saraç, 21’inci yüzyıl müfredatının, 4.0 endüstri devrimi, sürdürülebilir kalkınma, dijital akış, bölgesel kalkınma, akıllı uzmanlaşma gibi yeni kavramlar çerçevesinde yol aldığını, bütün bu kavramlar ve dünya üniversiteleri incelenerek, YÖK tarafından üniversitelerin yapısına birçok projeyle çeşitli yenilikler katıldığını söyledi.

Bu düzenlemelerin bir kısmının, YÖK’ün girişimiyle başlayan süreçlerde yasal dayanaklara kavuşturulduğunu aktaran Prof. Dr. Saraç, “Kalite çıtasının yükseltilmesi ve kalite eksenli büyüme önceliğimizdir. Bunu söyleyerek yola çıktık. Yükseköğretimde yapısal değişiklik için dört ana proje belirledik” dedi.

5 BİN 692 ÖĞRENCİ VAR

Fizik programlarında, 44 devlet üniversitesinde 5 bin 514, dört vakıf üniversitesinde ise 178 olmak üzere, 5 bin 692 öğrencinin olduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç, geçen yıl 946 öğrencinin bu programlara yerleştiğini, bu yıl ise bu sayının 1.032’ye yükseldiğini vurguladı. Bölümlerdeki öğretim üyesi sayısına da değinen Saraç, şöyle konuştu:

“Bu bölümlerde 846 öğretim üyesi, 63 öğretim görevlisi, 291 ise araştırma görevlisi olmak üzere fizik programlarında toplam öğretim elemanı sayımız 1.200. Bu sayılar gün geçtikçe daha da olumluya gidiyor. Geçen sene 32’si devlet, dördü vakıf üniversitemizdeki 36 fizik bölümüne öğrenci alınmıştı. Bu sene 44’ü devlet, dördü vakıf üniversitemizde 48 fizik bölümü öğrenci alıyor. 12 fizik programı daha eğitim öğretime başlayacak. Bildiğiniz gibi, bir dönem temel bilimlere olan ilginin azalması sonucu, birçok üniversitemizde fizik programlarımızın da kontenjanları boş kalmıştı. Bu durum siz değerli hocalarımın ve fizikçilerin de katkılarıyla olumlu süreçlere doğru evrildi.

GİDİŞAT İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL

Temel bilimler özelinde gidişatımızın istediğimiz gibi olmadığını görüyoruz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 40 soruda matematik ortalaması tüm adaylarda 5.9, fen bilimleri testinde 20 soruda ise 2.8’dir. Bu tablo bir şeyler söylüyor, demiyorum bu tablo ikaz ediyor, ihtar ediyor. Temel bilimler teknoloji ve uygulamanın esası. Temel bilimlerin zayıf olduğu bir ülkede ve yükseköğretim sisteminde, nitelikli bilgi üretiminden ve kalkınmadan söz etmemiz mümkün değil. İnsanlığın geleceğini şekillendiren teknolojinin kaynağında fizik bilimi bulunuyor.

BU YIL 9 BİN 507 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

2015 yılından önce temel bilimler programlarında doluluk oranları oldukça düşüktü. Üç yılda yaptığımız rasyonel kontenjan planlarıyla, doluluk oranları yükselmeye başladı. 2017’de temel bilimler programlarına toplam 8 bin 906 öğrenci yerleşirken, 2018’de yükselme göstererek toplam 9 bin 507 öğrenci bu programlara yerleşti. Matematik, fizik, kimya ve biyolojinin her birinde öğrenci alan program sayısı arttı. Geçen seneye göre 34 temel bilim programında daha eğitim öğretim süreci başlayacak. Öğrencilerimizin temel bilimlere olan ilgisindeki bu artış yükseköğretimimiz adına gelecek için umut vadediyor. Yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının ve ülkemizin bilgi temelli gelişiminin zeminini oluşturan, iktisadi ve sosyal kalkınmada etkisi yüksek olan, temel bilimler programlarına ilişkin YÖK’ün başarı bursu uygulamasıyla birlikte bu programların tercih edilme oranları da arttı.

2017’de biyoloji programına 1.773 öğrenci yerleşmişken, 2018 yılında 1.922 öğrenci, fizik programına 946 öğrenci yerleşmişken 2018 yılında 1.032 öğrenci, kimya programına 1.991 öğrenci yerleşmişken 2018 yılında 1.979 öğrenci, matematik programına 4 bin 196 öğrenci yerleşmişken 2018 yılında 4 bin 637 öğrenci yerleşti. Bu durum, YÖK’ün üstün değer atfettiği bu programlara ilişkin hassas yaklaşımının sonucu. Bu programlara yönelik dikkatli kontenjan politikamız birçok faktörü gözeterek devam edecek.

ÜSTÜN BAŞARI SINIFLARI PROJESİ DEVAM EDECEK

Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan YÖK-Temel Bilimler Programları (TEBİP) Üstün Başarı Sınıfları projesi hayata geçirildi. Temel bilimler programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrenciler için İstanbul Üniversitesi’nde özel bir müfredatla özel sınıflar oluşturuldu. Öğrenciler, başka üniversitelerin hocalarının da ders vermesiyle farklı kültürleri tanıma, her dönem sosyal bilimler ve güzel sanatlardan ders alma, güçlü bir yabancı dil desteği imkanı buldu. Bu projeyi, temel bilimlerde ‘geleceğin entelektüel bilim insanı yetiştirme projesi’ olarak tanımlıyoruz. 91 öğrencimiz TEBİP kapsamında burs aldı. Bunlardan 28 öğrenci fizik, 24 öğrenci matematik, 22 öğrenci kimya, 17 öğrenci biyoloji programında kayıtlı. Öğrencilerimiz aylık 950 lira burs alıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da TEBİP kapsamında eğitime devam edilecek.”

BAŞKAN SARAÇ’A ÖDÜL

Kongrede, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, başarılı öğrencilerin bilim insanı olarak Türkiye’ye kazandırılması amacıyla yaptığı çalışmaları, Türkiye’de temel bilimlerin gelişmesi için YÖK tarafından ilk kez YÖK-TEBİP üstün başarı sınıflarının açılması ve temel bilimler programlarını okumak isteyen öğrencilere burs sağlanmasından dolayı ‘Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü’ verildi.