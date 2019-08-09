YÖK, ODTÜ Rektörü hakkında inceleme başlattı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimiyle Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu arasında imzalanan protokolle yurt yapımı için ODTÜ arazisinin bedelsiz 49 yıllığına tahsis edilmesinin ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yükseköğrenim Kurumu’na (YÖK) ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında 4 Temmuz’da şikâyt dilekçesi gönderdi.

ODTÜ'de direniş sonuç verdi

Ruhsatı olmayan alanda şantiye binasının yapılmasının imar yönetmeliğine aykırı olduğunu belirterek Kök hakkında daha önce suç duyurusunda da bulunan mimarlara YÖK’ten yanıt geldi.

Duvar'da yer alana habere göre; ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlatıldığını belirten YÖK’ün mimarlara gönderdiği yazıda, “İlgili başvurunuzda yer alan iddialar incelenmek üzere Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na intikal ettirilmiş olup inceleme neticelendiğinde inceleme sonucu hakkında tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ YIKIM İÇİN TUTANAK TUTTU

ODTÜ’de protestolara neden olan KYK yurdu projesi için bir ay önce sabaha karşı polisler kampüse girmiş ve çok sayıda kişinin tepkisine rağmen ağaçlar kesilmişti. İnşaat ruhsatı olmadan çalışmalara başlanmasının ardından mühürlenen inşaatın ruhsat alma süresi doldu ve Çankaya Belediyesi yıkım sürecini başlatmak için tutanak tuttu.



