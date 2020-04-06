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  4. 06 Nisan 2020 17:53

YÖK seviye tespit sınavlarını da erteledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavların, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

YÖK seviye tespit sınavlarını da erteledi
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YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, "YÖK'ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi. 
 

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