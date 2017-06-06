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  4. 06 Haziran 2017 12:44

YÖK'ten bütünleme ve yaz okulu açıklaması

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversite tarafından bütünleme veya yaz eğitimi vermemesi durumunda aynı ildeki başka bir okulda yaz eğitimi alabileceğini hatırlattı.

YÖK'ten bütünleme ve yaz okulu açıklaması
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YÖK bütünleme ve yaz öğretimine ilişkin, "Öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir" açıklamasında bulundu.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından bu öğretimi alabildiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurula yapılan başvurular üzerine, yükseköğretim kurumlarında yürütülecek yaz öğretimi ile bütünleme sınavlarına ilişkin alınan kararlar ile uygulamanın nasıl yürütüleceğinin yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasında yarar görüldüğü ifade edildi.

Bu çerçevede, yaz öğretimi ile ilgili uygulamalarda dikkate alınacak konuların yükseköğretim kurumlarına 1 Haziran 2017'de bildirildiği aktarılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 2014'deki toplantısı ile 3 Ağustos 2016 tarihli toplantısında bütünleme ve yaz öğretimine ilişkin alınan kararlar hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kararlardan da anlaşılacağı üzere öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütünleme veya yaz öğretiminden birini uygulaması gerekmektedir.

Bütünleme uygulayan yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi açmaması durumunda 25 Haziran 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi alabilecektir."

yök , yükseköğretim kurulu , bütünleme