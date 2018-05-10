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YÖK'TEN FLAŞ KARAR ! O BÖLÜMLERE ÖĞRENCİ ALINMAYACAK
YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
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  4. 10 Mayıs 2018 10:41

YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak

YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci almayacak.

YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumları bünyesindeki henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesini kararlaştırdı.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yönelik "kısıtlama kararının" alınmasında özellikle "mezun-istihdam ilişkisi" ve Fransa ile "mütekabiliyet" konusu etkili oldu. Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkoloji bölümü bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümü ve programı sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren 19 Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü ve programı bulunuyor.

Öğrencisi bulunan mevcut bölümler, eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek.

AA

fransız dili ve edebiyatı
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