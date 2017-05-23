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  4. 23 Mayıs 2017 16:51

YÖK'ten öğrencilere büyük müjde !

Sağlık Bilimleri'ndeki 18 alanı tercih eden öğrencilere aylık bin 800 TL burs verilecek.

YÖK'ten öğrencilere büyük müjde !
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Sağlık Bilimleri’ndeki 18 alanı tercih eden öğrencilere öğrenim hayatları boyunca aylık bin 800 TL burs verilecek.

Türkiye'nin kalkınmada öncelikli alanlarına ilk kez Yükseköğretim Kurulu (YÖK) teşvik kapsamında doktora bursu verecek. 'Her bin kişiye bir doktoralı insan' hedefi kapsamında, ilk kez başlatılan ve 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik doktora bursu için alanlar belirlendi. Tıp için 25 üniversitede 18 alan öncelikli seçildi. Bu alanları tercih edecek öğrenciler eğitim hayatları boyunca aylık 1800 TL burs alacak. Bu bölümlerde 299 kontenjan yer alıyor.

HEMŞİRELERE DE BURS VAR

İşte maaş gibi burs alacak bölümler: Biyomalzeme ve doku mühendisliği /Cerrahi hastalıklar hemşireliği/ Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği/ Doğal ve bitkisel ürünler, kozmetik ürünler/ Farmasötik biyoteknoloji ve ilaç tasarımı / Gen tedavisi/ Gıdametabolizma etkileşimi/ Hastane enfeksiyonlarını önleme/ İç hastalıkları hemşireliği/ Kanser epidemiyoloji/ Metabolizma (obezite, diyabet ve ateroskleroz)/ Moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları/ Moleküler onkoloji/ Moleküler patoloji/ Moleküler ve hücresel gastroenteroloji/ Odiyoloji / Psikiyatri hemşireliği/ Tümör immünolojisi.

Sabah

para , doktora öğrencisi , burs , tl