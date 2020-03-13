YÖK'ten rektörlere tepki çeken mektup !

Harvard, Stanford, Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri corona virüsü nedeniyle yaz sonuna kadar tatile girip online eğitime geçti. Türkiye'de ise online eğitime geçen üniversite rektörleri YÖK'ten uzaktan eğitime geçmemeleri konusunda uyarı mektubu aldı. Türkiye'de alt yapısı hazır olan üniversitelere yasak getirilmesi akademisyenlerin tepkisini çekti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Ankara’da özellikle yabancı öğrenci sayısı fazla olan üniversite rektörlerinin katılımıyla 3.5 saat süren toplantı yaptı. Corana virüsünün konuşulduğu toplantı sonrasında toplantıya katılan rektörlere YÖK Özel Kalem’den bir e-mail gönderildi.

UZAKTAN EĞİTİM YASAK

Corona virüsüyle ilgili sürecin koordinasyonunun YÖK tarafından yapılacağının altı çizilen mektupta, “Sizden ricamız konuya ilişkin üniversiteniz öğrencileri ve ailelerine yönelik, ‘tatil duyurusu’ dışında bir açıklama yapmamanızdır” diye uyarıldılar.

YÖK Başkanlığı ayrıca rektörleri; “Tatil süresi zarfında herhangi bir adla (uzaktan eğitim, online eğitim vb) eğitim verilmeyecektir. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan başkanlığında, Koronavirüs ile ilgili bugün kurulan ve rektör yardımcılarınızın bulunduğu iletişim grubunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır” diye de uyardı.

Akademik çevreler uzaktan eğitimin yasaklanmasını, bir çok üniversitenin altyapı yetersizlikleri nedeniyle altyapısını yıllar önce kuran üniversitelerin cezalandırılması olarak değerlendirdi.

GOOGLE, G-SUİTE’İ EĞİTİM KURUMLARINA ÜCRETSİZ AÇTI

Dünyada 50’ye yakın ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler kapatıldığı için online eğitime geçirirken, Türkiye’de YÖK’ün online eğitimi yasaklama kararı akademisyenleri şaşırttı. Öte yandan Google, 500 milyon öğrencinin yararlanabilmesi için uzaktan eğitim programı G-Suite’i, corona virüsünün eğitim hayatına verdiği zarar nedeniyle tüm dünyadaki eğitim kurumlarına ücretsiz açtı.

İşte akademisyenlerin sosyal medya hesaplarından gösterdiği tepkiler…

ÖĞRENCİYİ DÜŞÜNEN YOK MU?



Prof. Dr. Erhan Erkut, “Birisi bana online eğitim kapasitesi olan bir üniversiteye “bunu kullanmayacaksın” demenin mantığını açıklayabilir mi? Biz her üniversitenin yapması gerekeni yaptık. Stanford ve Harvard Üniversitesi ile aynı zamanda online'a geçtik. Simdi “yasak” deniyor. Öğrenciyi düşünen yok mu?”

KARARI ÜNİVERSİTELERE BIRAKIN

Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, “Dünya üniversiteleri dönem boyunca online eğitime geçme kararı alıyor. Türkiye’de ise YÖK buna izin vermedi. Bu karar üniversitelere bırakılmalı. Bu konudaki en iyi değerlendirmeyi üniversitenin kendisi yapar. Gerekli alt yapısı olan üniversitelerde eğitim devam edebilir”