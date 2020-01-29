Yurtdışı Yaz Okulları Hakkında Kısa Bilgiler

Peki yurtdışı yaz okulları çocukların gelişimine ne gibi faydalar sağlıyor?

Erken yaşta özgüven sahibi olurlar.

Aileden uzakta geçirecekleri belki de ilk deneyim olan yurtdışı yaz okulları pek çok öğrencinin özgüvenini arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre erken yaşta yurtdışı dil eğitimi alan kişiler özgüven konusunda ilerleme kaydetmektedir.

Sorumluluk bilincine sahip olurlar.

Yalnız başına bir yere gitmek, orada uzun süre bulunmak ve hatta bambaşka kültürün içinde kendi ayaklarının üstünde durmak sorumluluk bilincini arttırır. Yurtdışı yaz okulları için de aynı durum geçerlidir.

Kişisel gelişimleri için fayda sağlar.

En önemli artılardan biri kişisel gelişime katkı sağlayan faydalar. Çocuğunuzun kişilik bilincinin oturması için yurtdışı yaz okulları önemli bir adım olabilir.

Dünyaya bakış açısı farklılaşır.

Kendi dünyamız ve başkasının dünyası olarak tanımlanabilecek kültürel farklılıkta da önemli bir faktördür yurtdışı dil okulları. Başka kültürleri tanıyarak yalnızca kendi çevrelerinden değil de başkalarının çevresinden de bakabilecek duruma gelecekler.

Yurtdışı yaz okulları programları öğrencilerin seviyelerine ve yaş skalalarına göre gruplara ayrılıyor. Her öğrenci kendi yaş grubu ve kendi seviyesindeki diğer öğrencilerle birlikte eğitim alıyor.

Yurtdışı yaz okulları öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını da kolayca hallediyor. Öğrenciler tek kişilik ya da tercihe göre 3-4 kişilik odaklarda konaklıyor.

Elbette ki sadece ders yok. Yurtdışı yaz okulları, programa katılan öğrencilere dil eğitimini en eğlenceli hale getirerek öğrencilerin sıkılmasına fırsat vermiyor. Ders dışında çeşitli aktivitelerle öğrencilerin motivasyonunu yüksek düzeyde tutmaya önem veriyorlar.

Herkesin en merak ettiği “yurtdışı yaz okulları için en çok hangi ülkeler tercih ediliyor?” sorusunun cevabı ise İngiltere, Malta, Kanada ve İrlanda. Bu ülkelerin tercih edilmesinin sebepleri güvenli olmaları, kültürel açıdan zengin olmaları, öğrenci odaklı ülkeler olmaları gibi pek çok seçenek sayabiliriz.

Bütçenizi belirleyerek çocuğunuzu hangi ülkede hangi yurtdışı yaz okuluna yollayacağınıza karar vererek detaylı araştırmalara başlayabilirsiniz. Ne kadar erken başlar ve karar verirseniz kampanyalardan faydalanma şansınız o kadar artar. Erken rezervasyonlarla neredeyse yarı fiyatına bile gelen yurtdışı yaz okulları olabiliyor. Öyleyse elinizi çabuk tutun!