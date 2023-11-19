Eğitime fırtına engeli! 2 ilde okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği ise Şile ilçesinde bir gün süreyle okulların tatil edildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İSTANBUL VALİLİĞİ: ŞİLE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.