Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar yarın tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken bazı illerde okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve kar yağışın etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmesine karar verildi. Adıyaman, Bilecik, Elazığ, Bingöl, Malatya ve Bolu'da yarın okullar tatil edildi.

ADIYAMAN

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi.



Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

ELAZIĞ

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

BOLU

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

MALATYA

Malatya'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar da 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İHA