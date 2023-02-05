Eğitime kar engeli: İşte okullar tatil edilen iller

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde birçok ilde kar yağışı etkili olmaya başlarken 6 ilimizde okullar tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 302 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 107 santimetreyi geçtiği kentte, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi.

Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden de yapılan yazılı açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" paylaşımı yaptı.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.