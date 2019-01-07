Eğitime kar engeli ! İşte okulların tatil edildiği illerimiz

Tüm Türkiye genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Balıkesir'in Manyas ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Son 1 haftadır sürmeye devam eden yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Balıkesir'in Manyas ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Ocak Salı günü okullar tatil edildi.

ADIYAMAN - SİNCİK

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

ÇORUM - SUNGURLU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE - YENİCE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

BALIKESİR - MANYAS

Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim’de de etkili oldu. Taksim’e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM’un son dakika uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek.

eteoroloji’nin yayınladı son hava durumu raporuna göre Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş’un batısı ile Elazığ’ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:





















