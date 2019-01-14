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  3. 14 Ocak 2019 22:58

Eğitime kar engeli ! O ilimizde okullar tatil edildi

Bingöl'de etkili olan

Eğitime kar engeli ! O ilimizde okullar tatil edildi
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Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köy okullarımızda eğitim gören okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Lise ve diğer kurumlarımızda eğitime devam edilecektir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

DHA

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