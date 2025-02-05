Eğitime kar molası: Bazı illerde okullar tatil edildi

Kar yağışı etkili olan bazı illerde yarın eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği iller...

Türkiye'nin büyük bölümü soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ( 6 Şubat) bazı il ve ilçelerde eğitime eğitime ara verildi.

İşte 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği iller:

SAKARYA/HENDEK

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mevcut hava şartlarının olumsuz olması, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile 05.02.2024 Çarşamba ve 06.02.2024 Perşembe günleri Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu ve Beylice Ortaokulu’nda eğitim öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verilmesine ve Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının 6 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara istinaden il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 6 Şubat günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 5 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmı olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Çamaş ilçemizin Edirli Kocaman İlk ve Ortaokulu ile Türk Telekom ÇPL hariç diğer tüm okullarında, Çaybaşı ilçemizin İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlk ve Ortaokulu, Kapılı Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Aşıklı İlkokulu, Çakıllı İlkokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk ve Devecik Mahallesi'nde bulunan okullarında, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlk ve Ortaokulunda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.