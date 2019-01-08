Eğitime kar molası ! İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Muş Valiği, yopun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 09 ocak 2019 çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Niğde Valilği, Niğde Merkez, ilçe, köy ve kasabalarda 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Niğde Valiliği’nden yapılan açıklama ise şöyle;

“Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz Niğde Merkez, ilçe, köy ve kasabalarda 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.”

BİTLİS'TE OKULLAR YARIN TATİL

Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

SİVAS'TA OKULLAR YARIN TATİL

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü gün boyu aralıklarla kar yağışı, kuvvetli buzlanma don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 09.01.2019 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ADIYAMAN'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adıyaman’ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'a bağlı ilçelerde 20 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı merkeze bağlı 33 köy, 32 mezra, Besni'ye bağlı 3 köy, 2 mezra, Çelikhan'a bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger'e bağlı 36 köy, 70 mezra, Gölbaşı'na bağlı 7 köy, 7 mezra, Kahta'ya bağlı 6 köy, 13 mezra, Sincik'e bağlı 15 köy, 36 mezra olmak üzere toplam 120 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı. Adıyaman İl Özel İdare ekipleri, 36 iş makinesiyle kapalı olan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Çelikhan, Gerger, Tut ve Sincik ilçelerinde devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

ŞEHİR MERKEZİNDE SAĞANAK

Kent merkezinde ise aralıksız devam eden ve etkisini artırarak sürdüren sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Su baskınıyla işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Adıyaman Belediyesi, AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyarırken acil durumda yardım hatlarını aramalarını istediler.

TOKAT'TA EĞİTİM VE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat'ta il genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, öğleden sonra kent merkezinde de etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar ve öğrenciler park ve okul bahçelerinde kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bazı araç sürücüleri ise Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde zor anlar yaşadı. Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri TIR'ların geçişine izin vermedi.