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''Eğleneceğim'' derken sağlığınızdan olmayın: Korku evleri tehlike saçıyor

''Eğleneceğim'' derken sağlığınızdan olmayın: Korku evleri tehlike saçıyor
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Türkiye'de 500'e yakın olduğu öne sürülen korku evleri, gençler arasında büyük bir popülariteye sahip. Ancak, bu yüksek heyecan ve adrenalin deneyimleri, beraberinde önemli sağlık risklerini de getiriyor.

Korku evleri heyecan arayan genç kuşaktan yoğun ilgi görüyor. Tamamen korku ve gerilim havası hakim olan korku evlerinin amacı size verilen sürede odaları geçerken şifreleri çözmek ve çıkışa ulaşmak oluyor. 

Özellikle genç kuşağın 'heyecan arayışı ile' son dönemde büyük ilgi gösterdikleri korku evi oyunundaki amacın belli sürede büyülü bir evde sıkışıp kalmak, ipuçlarını toplamaya çalışmak ve evden bir an önce kaçmak olduğunu hatırlatan uzmanlar bu durumun sinir sistemini uyardığını söylüyor. 

Çocuk Psikoloğu Dr. Tuana Nur Yazıcılar , "Çocuklar bu tarz korku evlerine gittiklerinde tramvatize olma ihtimali yüksek. Çocuğun psikolojisini ve sinir sistemini etkileyen bir süreçten bahsediyoruz.Oradan çıkamamanın verdiği duygusuyla tramvatize olabilir.Her şeyden önce tetikte olmalıyız. Genelde korkularla bir an da burun buruna gelebiliyorsunuz, onlara dikkat etmeniz gerekiyor" dedi. 

TV100

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