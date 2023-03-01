EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, depremle ilgili provokatif paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 147 kişiden 27'sinin tutuklandığını duyurdu.
EGM'den yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 'si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı" denildi.
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