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EGM'den, polislik sınavında ‘soru benzerliği’ iddiası için ilk açıklama

EGM'den, polislik sınavında ‘soru benzerliği’ iddiası için ilk açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İnternette yayınlanan bir videoda , ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki 14 sorunun aynı, 18’inin de benzer şekilde 26 Haziran’daki PAEM 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurmuştu.

 EGM’nin yazılı açıklamasında, sınavla ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin tespit edildi belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi’nce oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır” dendi.

Etiketler polis sınav polislik sınavı paem sınav soruları
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