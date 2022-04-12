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Ehliyet sınavında gizli kamera şoku

Ehliyet sınavında gizli kamera şoku

Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavına gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera ile girmeye çalışan 40 yaşındaki M.H. ile kopya düzeneğini hazırlayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavına giren adaylar, polis tarafından dedektörlea aranarak içeri alındı. Bu sırada adaylardan M.H.'nin gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera tespit edildi. Detaylı arama için okula Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Ekiplerce yapılan incelemede, M.H.'nin üzerinde kulaklık, sim kartları, ses transferi cihazı ile internet sağlayıcı çıktı. Ayrıca kopya düzeneğinin N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. tarafından hazırlandığı belirlendi. M.H. ile diğer 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. 

DHA

Etiketler ehliyet sınavı gizli kamera
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