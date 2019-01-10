Ehliyet sınavlarında devrim ! Yeni dönem başladı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 ilde kurulacak olan e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavları randevu usulüyle çalışacak. Haftanın 7 günü ehliyet sınavlarının gerçekleştirilebileceği merkezlerde, randevular sınava 4 gün kala değiştirilebilecek.

SÜRÜCÜ ADAYLARI 4 TEMEL KONUDAN SORUMLU OLACAK

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

-İlk Yardım

-Trafik ve Çevre

-Araç Tekniği

-Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacak.

TOPLAM 50 SORU YÖNELTİLECEK

Sınav kapsamında adaylara, ilk yardım dersinden 12, trafik ve çevre dersinden 23, araç tekniği dersinden 9, trafik adabı dersinden ise 6 soru yöneltilecek.

Toplam 50 soru için sürücü adaylarına verilecek olan süre 45 dakika olacak.

TEORİK EĞİTİMİ TAMAMLAYAN ADAYLAR E-SINAV RANDEVUSU ALABİLECEK

Sürücü kursları tarafından verilen teorik eğitimleri tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra e-sınav randevu sistemi üzerinden randevularını alabilecek.

İlk e-sınavda başarısız olan adayların ikinci sınava katılım hakkı için ilk sınav ile arasında en az 15 gün geçmiş olması şartı aranacak.

SINAVLAR HAFTANIN 7 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Adaylar, 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistem üzerinden sınavlara dahil olabilecek.

RANDEVULAR SINAVA 4 GÜN KALA DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

E-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan sürücü adayı, randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilecek.

Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılacak.

SÜRÜCÜ ADAYLARI EKRANA DOKUNARAK CEVAPLAYACAK

e-Sınav Uygulama Kurallarını okuyup onaylayan sürücü adayları, kendilerine özel tahsis edilen dokunmatik bilgisayar ile sınava başlayacak.

Adaylar tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacak.

Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacak.

Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilecek. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacak.

Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” yazılacak.

SINAV SONUÇLARI ANINDA ÖĞRENİLEBİLECEK

Sınavın ardından sürücü adayları sınav binasında bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonucu öğrenebilecek. Ayrıca adaylar sınav sonucunu esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebilecek.