Ehliyeti olanlar dikkat! 31 Temmuz son gün: 15 TL yerine 7 bin 438 lira ödenecek!
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Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi işlemi 31 Temmuz mesai bitiminde sona erecek. 15 lira olan ehliyet yenileme ücreti, 1 Ağustos itibariyle 7 bin 438 liraya çıkacak.
Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar, 31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecektir. Vatandaşlarımızın başvurularını son güne bırakmadan gerçekleştirmeleri, oluşabilecek yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.
Eski tip ehliyete sahip vatandaşların e-Devlet üzerinden ya da 199 Çağrı Merkezi'nden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurmaları geriyor.
Ehliyet yenileme için istenen belgeler şu şekilde:
- 1 adet biyometrik fotoğraf
- Kimlik
- Ehliyet
- Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin 438 liraya çıkacak
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.
Haber3.com Haber Merkezi
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