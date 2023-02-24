Ehliyetinizi kontrol edin! İçişleri Bakanlığı'ndan SMS'li uyarı

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara SMS göndererek ''ehliyet geçerlilik tarihi'' konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yurttaşlara ''ehliyet geçerlilik tarihi'' uyarısı yapıldı.

Bakanlığa bağlı müdürlükten SMS olarak gönderilen uyarıda, ehliyet sahiplerine sahip oldukları ehliyet sınıfına ait geçerlilik tarihine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

SMS'te, "Lütfen sürücü belgenizin arka yüzünde bulunan 'Sınıf Geçerlilik Tarihlerini' kontrol ediniz. Geçerlilik süresi biten veya yakın tarihte süresi bitecek sınıflarda araç kullanabilmeniz için, belgenizi yenilemeniz gerekmektedir" denildi.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.



Ehliyet yenileme için gerekli evraklar şöyle:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)



EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



Eski tip ehliyet yenileme ücreti 15 TL, 2016 sonrası alınan yeni tip ehliyetler için yenileme ücreti 769 TL'dir.



Ehliyet Yenileme ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen bankalara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.



İlk defa ehliyet alacaklar ve sınıf ekleme işlemleri için ücretler şu şekilde:





A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL,

Vakıf Payı: 145 TL,

Toplam: 1.594 TL



B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL,

Vakıf Payı: 145 TL,

Toplam: 3.258,9 TL



B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL,

Vakıf Payı: 145 TL,

Toplam: 4.923,70 TL