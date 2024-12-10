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Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti

Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerde bazı ehliyetlerde yaş sınırı düşürülürken sağlık kontrolleri sıklaştırıldı.

80 yaş ve üzeri sürücüler ehliyetlerini her 2 yılda bir yenilemek zorunda olacak. Bu düzenleme, yaşlı sürücülerin sağlık durumunu daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

65 yaşını geçen sürücüler için mevcut yenileme süresi olan 3 yıl devam ediyor.

EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇA DÜŞÜRÜLDÜ?

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü.

D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 yaş olarak belirlendi.

A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20.

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21.

D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.

Etiketler ehliyet yaş sınırı sağlık raporu ehliyet türleri
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