Ejder Yalçın III eşi benzeri olmayan özelliğe kavuşuyor

IDEF'17 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Nurol Makina standında, Nurol Makina Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında Aselsan ürünü olan SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nin Nurol Makina ürünü Ejder Yalçın III araçlarına entegre edilmesine yönelik olarak tarafların görüşme ve çalışmalara zemin oluşturulması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval ile Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel imza koydu.

İmza töreninde konuşan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Kaval, Aselsan olarak Nurol Makina ile zaten gelişmiş bir iş birliklerinin olduğunu belirterek, yapılan anlaşmayla mevcut iş birliğinin daha da ileriye götürüleceğini söyledi.

SARP diye adlandırkları silah kulesini gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek Emniyet Genel Müdürlüğü gerekse de Jandarma Genel Komutanlığı'nın hizmetine sunduklarını hatırlatan Kaval, şöyle konuştu:

"Bu kulelerimiz yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda Nurol'un ürettiği zırhlı taktik tekerlekli araçlar üzerindeki iş birliğimizi geliştirmek üzere bu imzayı atmış bulunuyoruz. Belirli bir miktar daha sistemi üretip, Nurol şirketimizin başarıyla üretip envantere soktuğu Ejder Yalçın araçlarının üzerine entegre etmeye devam edeceğiz."