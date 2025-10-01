  1. Anasayfa
  Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var!

Ekim ayı zamla başladı: LPG fiyatlarına 1 TL zam geliyor

Güncelleme:

Türkiye'de bitmek bilmeyen zam yağmurundan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor. Ekim ayının ilk gününde ilk zam haberi geldi. İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru Ekim ayının ilk gününde devam ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından sonra ( 2 Ekim Perşembe gününden itibaren ) otogaz (LPG) fiyatlarına 1 TL zam gelmesi bekleniyor. 

Aydilek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda benzine 1 lira zam beklenildiğini aktardı. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir zam haberi vermedi. Aydilek'in X paylaşımı şu şekilde:

"Benzine zam kapıda... Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının bir "tık" daha artması durumunda cumartesi gününden geçerli 1 TL dolayında zam hesaplanıyor"

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 1 Ekim Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,05 TL
Motorin fiyatı: 55,46 TL 
LPG fiyatı: 28,01 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,20 TL 
Motorin fiyatı: 54,44 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,38 TL 
Motorin fiyatı: 55,79 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,31 TL
Motorin fiyatı: 56,81 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,37 TL
Motorin fiyatı:  56,83 TL
LPG fiyatı: 27,66 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,22 TL
Motorin fiyatı: 55,67 TL
LPG fiyatı: 27,45 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,81 TL
Motorin fiyatı: 56,24 TL
LPG fiyatı: 27,17 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,04 TL
Motorin fiyatı: 56,48 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,16 TL 
Motorin fiyatı: 56,57 TL
LPG fiyatı: 28,59 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,46 TL 
Motorin fiyatı: 55,86 TL
LPG fiyatı: 27,89 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  54,84 TL 
Motorin fiyatı: 56,33 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,79 TL
Motorin fiyatı: 56,22 TL
LPG fiyatı: 26,66 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,86 TL 
Motorin fiyatı:  56,26 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,85 TL 
Motorin fiyatı: 56,26 TL
LPG fiyatı: 27,98 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,49 TL 
Motorin fiyatı: 56,88 TL
LPG fiyatı: 28,97 TL

 

 

 

