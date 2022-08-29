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Ekipler hemen müdahale etti: Lüks yatta skandal görüntü

Ekipler hemen müdahale etti: Lüks yatta skandal görüntü

Muğla'nın Marmaris İlçesinde lüks yatla ilgili ihbar sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari lüks yat ile düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER

Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde açık denizde hareket halindeki bir ticari yata gerçekleştirdiği operasyonda 23 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Etiketler lüks yat görüntü ekip
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