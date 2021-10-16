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Ekmeğe yüzde 14,2 zam! Artık 2 TL

Ekmeğe yüzde 14,2 zam! Artık 2 TL

Bursa’da ekmeğe yüzde 14,2 oranında zam geldi. 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, 2 liraya yükseldi.

Bursa’da bugüne kadar 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, son gelen yüzde 14,2’lik zamla birlikte 2 lira oldu.

Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, fırıncılar ise yapılan zammın maliyetleri bile karşılamadığını savundu.

‘YILBAŞINDAN SONRA YİNE ZAMLANACAK’

Una, suya, oduna ve enerji gibi ham maddeye gelen yüzde 100 zamlara rağmen, fırıncıların yüzde 14,2’lik zammının makul olduğunu belirten esnaf, “Yılbaşına kadar müdahale edilmezse mevcut ham madde fiyatlarına yüzde 20’lik daha zam gelmesi bekleniyor. Her gün ham madde fiyatları değişiyor. Odun fiyatı 50 kuruştan 1 lira 20 kuruşa çıktı. Enerji fiyatları keza ortadadır. Bu kadar zammın içerinde bizlerde fiyatlarımıza maliyetleri karşılamak için zam yapmak zorunda kaldık. Eğer yılbaşına kadar ham madde fiyatlarının artışına müdahale edilmezse, yılbaşından sonra ekmeye yine zam gelecektir” dedi.

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