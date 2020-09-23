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  3. 23 Eylül 2020 18:43

Ekmeğin arasında uyuşturucu bulundu!

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elinde bulunan ekmeğin arasında 69 gram uyuşturucu bulundu.

Ekmeğin arasında uyuşturucu bulundu!
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.

Durdurulan şüpheli şahsın elinde bulunan ekmeğin arasına saklanmış şekilde 69 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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