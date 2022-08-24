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  3. İğrenç! Halk ekmek büfesinden alınan ekmekten bakın ne çıktı

Ekmekten çıkan şey şoke etti

Ekmekten çıkan şey şoke etti

Bilecik'te halk ekmek satış noktasından alınan ekmeğin içinden çıkan böcek mide bulandırdı. 

Bilecik’te öğle yemeği için özel bir kurumda çalışan bir kaç arkadaş havanında sıcak olması nedeniyle hafifi bir yemek istediler. Aldıkları domates, peynir ve zeytinin yanında İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek alan kişi kuruma döndü. Yemeğe oturan arkadaşlar ekmeğin bir kısmını tüketirken, sonrasında içinde bir cisim olduğu gördüler. Ekmeği dikkatle incelendiğinde o cismin bir böcek olduğu anlaşıldı.

 

İHA

Etiketler bilecik ekmek
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