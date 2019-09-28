Ekonomik kriz Atatürk’ün mirasını da vurdu

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre Satıştay’ın Türk Dil Kurumu 2018 yılı denetim raporu, ekonomideki olumsuz tablonun Atatürk’ün mirası olan kurumları bir araya getirecek olan kompleksin yapımının durmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Ankara'da inşa edilecek kompleks için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 18 Mayıs 2015'te ön protokol imzalandı.

9 Haziran 2016 tarihinde ise TDK, TTK, AKDTYK ve TOKİ arasında ise sözleşme yapıldı.

TOKİ, beş kurumu bir araya toplayacak, Eskişehir yolundaki yaklaşık 70 dönümlük arsada inşa edilecek 50 bin metrekare kapalı alana sahip kompleks için 14 Aralık 2017'de ihaleye çıktı. İhaleyi 158 milyon 735 bin lira teklifle kazanan ARTIM İnşaat & Bahaş İnşaat İş Ortaklığı ile 26 Ocak 2018'de sözleşme imzalandı.

ÖNCE İŞİ YAVAŞLATTILAR

2 Mayıs 2018'de yer teslimi yapıldı ve sözleşmede 13 Kasım 2019 günü işin bitiş tarihi olarak belirlendi.

Sayıştay'ın 2018 yılı Türk Dil Kurumu denetim raporunda yer alan bilgilere göre, geçtiğim yıl yüzde 56'sı tamamlanması gereken projede inşaat seviyesi yüzde 4.69'da kaldı. Yapılan incelemelerde, yüklenci firmalar 2018 yılında imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışların yarattığı belirsizlik nedeniyle inşaat faaliyetlerini yavaşlattı.

PROJENİN TASFİYESİNİ İSTEDİLER

Raporda yer alan bilgiye göre, TOKİ projedeki gecikme ve belirsizliklerle ilgili olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na herhangi bir bilgi vermedi.

Bunun üzerine yatırım projesinde yaşanan gecikme ve belirsizliklerin Atatürk'ün mirası kurumlara ilave mali yükler getirilmeden önlenmesi, inşaat takvimi ve imalat işlerinin sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde zamanında yerine getirilmesi için 19 Şubat 2019'da Türk Dil Kurumu TOKİ'den bilgi talep etti.

18 Mart 2019'da TOKİ'den gelen yazılı cevapta, yüklenici firmaların Ocak 2019'da çıkartılan yasadan elde ettikleri hakla sözleşmelerin tasfiyesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Tamamlandığında binada kurumların ilmi ve idari ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerin yanı sıra, bin 500 kişilik konferans salonu, 4 kurum kütüphanesini bir araya getirecek müşterek bir kütüphane, 1-2 milyon yayın kapasiteli depolar ve merkezde büyük bir ana salonu olacak projenin ilerleyen günlerde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

