Ekonomik krizin bundan sonra kimleri vuracağı açıklandı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Şenol Babuşcu, ülkede yaşanan ekonomik krizin bu saatten sonra kimleri etkileyeceğini açıkladı.

Ülkede iğneden ipliğe yapılan zamlar, vatandaşları dar boğaza sokmaya devam ediyor. Ünlü ekonomistlerden ise çeşitli mecralarda çeşitli söylemler gelmeye devam ediyor.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise tahminlerine ve öngörülerine devam ediyor. Babuşcu, resmi sosyal medya hesabı Twitter'da ülkede yaşanan ekonomik krize değildi. Eski yönetici, ekonomik krizin önümüzdeki günlerde kimleri vuracağını açıkladı. Babuşcu, "Kriz bugüne kadar hane halkını(bireyleri) etkiledi...

Bundan sonra yönünü;

-Reel sektöre ve

-Finans sektörüne çeviriyor..," şeklinde paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım: