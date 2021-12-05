Ekonomist Mahfi Eğilmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yanlışını'' açıkaldı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep enflasyon sonuçtur" politikasının yanlışlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep enflasyon sonuçtur" politikasının olumsuz sonuçları hala tartışılmakta. Enflasyon artışı devam ederken Erdoğan'ın politikasından vazgeçmeyeceğini açıklamasından sonrasında ekonomistler tepki gösterdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel web sitesindeki yazısında, "Merkez Bankası, yanlış faiz politikası sonucunda milyarlarca doları piyasaya satarak kuru tutmaya çalışıyor. Çin atasözünün dile getirdiği gibi: ‘Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez.’ Rezervler bu uğurda harcandı ve hala ders çıkarılamadı. Yıllardır hep aynı yanlışta ısrar ediliyor. Ülke risk priminin (5 yıllık CDS primi) 537’ye yükseldiği ve dünyanın en riskli üç ülkesinden birisi konumunda bulunulduğu bir ortamda sürekli yeni riskler yaratarak ne kadar devam edileceğini test etmeye devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Eğilmez, "'Faiz neden, enflasyon sonuçtur’ önermesinin doğru olabilmesi için cümlenin başına ‘düşük’ sözcüğünün eklenmesi gerekiyor" dedi.

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