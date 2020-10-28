Ekonomist Özgür Demirtaş ''Allah aşkına lütfen'' diyerek isyan etti

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Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. İşçi yoğun ülkelerin dünya ekonomisinde önemli bir yer edinemediğinin altını çizen Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye: Ucuz işgücüne özenmemeli. Bangladeş olmaya özenmemeli. 100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli. Dünya: İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor. Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı… Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına lütfen…"
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