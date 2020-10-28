Ekonomist Özgür Demirtaş ''Allah aşkına lütfen'' diyerek isyan etti

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. İşçi yoğun ülkelerin dünya ekonomisinde önemli bir yer edinemediğinin altını çizen Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye: Ucuz işgücüne özenmemeli. Bangladeş olmaya özenmemeli. 100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli. Dünya: İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor. Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı… Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına lütfen…"