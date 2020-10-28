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  3. 28 Ekim 2020 09:06

Ekonomist Özgür Demirtaş ''Allah aşkına lütfen'' diyerek isyan etti

Ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye’nin ucuz işgücüne özenmemesi gerektiğini belirtti. Demirtaş, “Türkiye: Ucuz işgücüne özenmemeli. Bangladeş olmaya özenmemeli. Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına lütfen” paylaşımında bulundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş ''Allah aşkına lütfen'' diyerek isyan etti
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Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. İşçi yoğun ülkelerin dünya ekonomisinde önemli bir yer edinemediğinin altını çizen Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye: Ucuz işgücüne özenmemeli. Bangladeş olmaya özenmemeli. 100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli. Dünya: İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor. Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı… Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına lütfen…"

Türkiye , ekonomi , iş gücü , özgür demirtaş , isyan
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