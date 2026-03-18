Ekranların ünlü doktoru Murat Topoğlu'nun acı günü: Oğlu hayatını kaybetti

Türkiye'nin tanınmış doktorlarından Murat Topoğlu, SMA Tip-1 hastası olan oğlu Kemal Topoğlu’nu kaybettiğini duyurdu.

Sabah programlarının tanınan siması Dr. Murat Topoğlu, bir süredir SMA Tip-1 hastalığı ile savaşan oğlu Kemal Topoğlu’nun vefat ettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dr. Topoğlu, ''Biricik melek oğlumuz Kemal Topoğlu’nu kaybettik'' ifadelerini kullandı.

Kemal Topoğlu’nun cenazesinin 17 Mart Salı günü ikindi namazını müteakip İstanbul Kavacık’ta bulunan Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

"2 yaşını görmez dediler"

Dr. Murat Topoğlu, daha önce verdiği röportajlarda oğlunun hastalığına dair yürek burkan detaylar paylaşmıştı. Doktorların Kemal için "2 yaşını görmez" dediğini belirten Topoğlu, bir hekim olarak yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirmişti:

"2 yaşını görmez dediler bize ve doktor olarak benim yapabileceğim bir şey yok. Bir SMA hastası olan anne-babanın hiçbir özel hayatı olamaz. Çocuk, burnundan besleniyor. Öyle kaşık kaşık vereceğin bir çocuk değil."

SMA hastalığı nedir?

Spinal Musküler Atrofi (SMA), sinir sistemi kaynaklı genetik bir kas hastalığı. Omurilikteki motor nöronların kaybı nedeniyle kaslar yeterince uyarı alamaz ve zamanla güçsüzleşir, erir. Hastalık genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde ortaya çıkar ve şiddeti tipine göre değişir.