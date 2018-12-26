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  3. 26 Aralık 2018 11:11

Ekrem İmamoğlu, Bedrettin Dalan'ı ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ziyaretlerine Bedrettin Dalan ile başladı.

Ekrem İmamoğlu, Bedrettin Dalan'ı ziyaret etti
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CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belesiyesi eski başkanlarıdan Bedrettin Dalan ile biraraya geldi.

Yerel seçimler öncesinde Bedrettin Dalan'ın desteğini alan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve yine eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan da randevu isteyeceğini söyledi.

İmamoğlu - Dalan buluşmasında ikili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bedrettin Dalan, Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretinin kendisini memnun ettiğini belirterek "Hata yapmamak içim, İstanbul’da yanlış yapmamak için tecrübe sahibi insanları dinlemek iyidir. Tecrübeler yanlışı azaltır. Siz de bu sebeple geldiniz teşekkür ederim. Ama her aday böyle ziyaretler yapmalı. Umarım hepsi yapar. İstanbul yaz boz tahtası olacak bir yer değil. İstanbul’da trafik ve gökdelenlerden şikayetçiyim." dedi.

Ekrem İmamoğlu da "Ziyaretlerim kıdem sırası ile sürecek. Buradan Sayın Nurettin Sözen’e gideceğim. Cuma günü de Sayın Kadir Topbaş ile bir araya geleceğiz. Hatasız olamayabiliriz ama hataları en aza indirmek için değerli tecrübelerden yararlanmalıyız." dedi.

Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip da aynı zamanda eski bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisini de ziyaret edecek misiniz?" sorusuna "Randevu talebinde bulunacağım" dedi.

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