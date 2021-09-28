Ekrem İmamoğlu ''Çılgın projemiz'' diyerek açıkladı: Yuvamız İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana sorarlar her zaman; ‘Aklınızda çılgın proje var mı' diye. İstanbul adına, ekibimiz adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 86 bin çalışanı ailesi adına en çılgın projemiz; Yuvamız İstanbul projesi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente 150 kreş hedefine ulaşmak için “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında 12 yeni çocuk etkinlik merkezinin daha açılışını yaptı.

Böylece şu an 21 ilçede toplam 32 kreşte 150 sınıfta, 2 bin 183 çocuk eğitim almaya başladı. 32 merkezin toplam kontenjanı 2 bin 884.

Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Esenler, Kartal-Yakacık, Kartal-Yunus, Küçükçekmece-Cumhuriyet, Küçükçekmece-Halkalı, Maltepe-Başıbüyük, Maltepe-Gülsuyu, Sancaktepe- Samandıra Sancaktepe-ÖZGEM Yuvası'nın açılışı aynı anda Esenler'de düzenlenen tören ile gerçekleştirdi.

“ADİL BİR İSTANBUL HEDEFİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Yuvamız İstanbul Projesi”nin daha adil bir İstanbul var etme konusundaki en önemli adımlarının bir parçası olduğunu söyledi.

150 kreşin hepsi açıldığında bin 500'ün üzerinde çalışanın, 15 binin üzerinde çocuğun bu hizmetten yararlanacağını ve bu hedefe önümüzdeki yıl ulaşmayı planladıklarını anlatan İmamoğlu “150 kreşte 15 bin çocuğun toplu, bir arada bir mezuniyetini yapıyorsunuz. Çocukların çığlıklarını, sevincini düşünün. Onların 30 bine yakın anne babasının gururun düşünün. İşte o zaman İstanbul'da fırsat eşitliğini sağlamanın kıvancını yaşamış oluruz” dedi.

“ÇILGIN PROJEM: YUVAMIZ İSTANBUL”

İmamoğlu, “Bana sorarlar her zaman; ‘Aklınızda çılgın proje var mı' diye. İstanbul adına, ekibimiz adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 86 bin çalışanı ailesi adına en çılgın projemiz; Yuvamız İstanbul projesi” dedi.

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Çocuk etkinlik alanı kabul ettikleri bu merkezlerin kayıtlı öğrencilerinin dışında hafta sonlarında diğer çocukların da yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti.

İstanbul'un yoğun göç almış bir kent olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Bu kentin en çok mağdur olan gelir seviyesi düşük ailelerimizin çocukları ve anneleridir. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneler ücretsiz ulaşım hakkı verdik. 12 yıllık siyasi yaşamımda ziyaret ettiğim evlerde ve ailelerde sadece sokağını görmüş anneler olduğunu gördüm. Bunun hayata geçmesiyle neredeyse artık 100 binlerce annenin çocuklarıyla bu şehri gezebilmeleri de eşit ve adil kent kavramına muazzam bir katkı sunmaktadır” diye konuştu.

İmamoğlu kreşlerde çalışan eğitimcilerin yüzde 85-90'ının kadınlardan oluştuğuna da dikkat çekerek “Bu şehirde kadın çalışan sayısı, evine ekmek götüren istihdam edilen kadın sayısını arttırdığımız sürece bilelim ki mutlu aileler, mutlu mahalleler vardır. Mutlu ilçeler, mutlu şehirler ve mutlu ülke vardır. Çalışmayan kadın olduğu zaman o ülkede fakirliği konuşursunuz. Yoksulluğu konuşursunuz” dedi.

KREŞ VE YURTLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Kreşlerdeki eğitim programının Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü akademisyenleri tarafından hazırlandığını aktaran İmamoğlu çocuklara ve gençlere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

İBB olarak öğrenci yurtlarında 1000 kapasitesini yakalamak üzere olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “İnşallah 5000 bin hedefimiz var burada. Çok hızlı çalışacağız. Gençlerimize de bu tartışılan günlerde, ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yurt imkanını sağlama konusunda da adım attığımız için gurur duyuyoruz” dedi.



Kreşler ve yurtlar konusunda kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği çağrısı yapan İmamoğlu şöyle konuştu:

Yurt hususunda da iş birliği yapmaya hazırız. Görüşmelerimiz sürüyor.

Bu alanda bize katkı sunmak isteyen yapısıyla, binasıyla ‘anlaşalım, uzlaşalım' deme hazırlığında olan kim varsa kapımız açık.

Hayalimi de şöyle söyleyeyim: 5-10 bin öğrencinin özgün eğitim aldıkları okullarının dışında, yurtta vakit geçirirken, bir İstanbullu birey, kentine sorumluluk taşıyan bir insan olarak kültürel, sanatsal, kendi meslekleriyle aldıkları eğitimle ilgili aktiviteler konusunda güçlü birer İstanbul gönüllüleri olmalarını arzu ediyorum.

İBB'DE KADROLAŞMA İDDİALARINA YANIT

İmamoğlu konuşmasında İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İBB'de 13 bin kişinin işten çıkarılıp 44 bin kişinin işe alınarak kadrolaşmaya gidildiği yönündeki iddialarına da yanıt verdi.

İmamoğlu “Bizim personel sayımızı tartışanlara söyleyeyim. İstanbul halkı adına bunu gururla söyleyebilirim: Bizim 16 milyon çalışanımız var. Bu kente hizmet etmek arzusuyla, bu şehre katkı sunmak arzusuyla tam 16 milyon çalışanımız var. Eskisi gibi öyle bir avuç insanla değil, 16 milyon insanla gönül birlikteliğiyle çalışan insanımız var. Bunu da duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.

Esenler'de gerçekleştirilen törene ilçenin belediye başkanı olan Tevfik Göksu'nun da davet edildiği, Göksu'nun yerine temsilci olarak Eserler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya'nın katıldığı öğrenildi.