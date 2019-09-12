Ekrem İmamoğlu Esenler Otogarı için tarih verdi !

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa süre önce İBB'ye devredilen Esenler Otogarı'nda incelemelerde bulundu.

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün bir ara tespit yapmak istedim Otogar'da. Önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde otobüs giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Dolayısıyla İBB mal sahibidir. Başkası değildir. Bu bir lütuf değil, 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük de usulsüz işlem varsa onlarla ilgili arkadaşlarım da takipçisi olacaktır.

Biz otogarın, yeni bir otogara taşınmasını önemsiyoruz. Yeni otogarın nerede olması gerektiği konusunda ortak karar alacağız. Buranın sorunlarının çözümü için tarih vermek isitiyorum. Ekim sonu burayı tekrar ziyarete geleceğim.