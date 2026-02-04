Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçundan istenen ceza belli oldu
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında yürütülen casusluk soruşturması tamamlandı. Haklarında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Ö., Hüseyin G. ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Ö.ve Hüseyin G. hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
