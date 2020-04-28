Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

23 Nisan’ın 100. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bastırılan “Cumhuriyet ve Demokrasi” broşüründe, “Din ve Vicdan Özgürlüğü” bölümünde Haham, Rahip, İmam ve Alevi Dede’sinin yan yana durduğu bir görsele yer verildi.

Görselin altında şu ifadeler kullanıldı: “Demokrasi, vatandaşların din ve vicdan özgürlüklerinin de güvencesidir. Herkes dininin ya da inancının gereklerini yerine getirme, dini inanç ve kanaatlerini açıklama, ibadet etme ve öğretme özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük, din değiştirme ya da herhangi bir dine bağlı olmama özgürlüğünü de içerir”

Ancak sosyal medyada orijinal görsel üzerinde oynama yapılarak, din adamlarının üzerlerine ait oldukları din isimleri yazıldı. Alevi Dedesi görseli üzerine de “Alevilik” ifadesi eklendi. Üzerinde oynama yapılarak sosyal medyada “İBB kitapçığında Alevilik ayrı bir din gibi gösteriyor” tartışması başlatıldı.

Hükümete yakın çevreler ile yandaş medya taraftarlarının Alevileri yok sayan inkarcı yaklaşımı alevi örgütleri ve alevi toplumunun tepkisine neden oldu. Yandaşların başlattığı saldırıya Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Kahramanmaraşlı avukat Sami Şen, dağıtılan broşür nedeniyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.