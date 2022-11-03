Ekrem İmamoğlu hakkında suikast ihbarı: Valilikten açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için suikast ihbarı yapıldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun avukatı başsavcılığa başvurarak koruma talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı aldıkları suikast ihbarı üzerine bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı. İmamoğlu'nun avukatı, müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek derhal korunmasını gerektiğini ifade etti.



2 Kasım 2022 tarihinde ismi ve TC kimlik numarası belli olan bir kişi İBB Beyaz Masa hattını aradı.

İhbarda, “Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler. 155’i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar” dedi.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bu ihbar üzerine Ekrem İmamoğlu’nun avukatı savcılığa dilekçe verdi.

"HIZLICA TEDBİR ALINMALI, ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLMELİDİR"

İmamoğlu'nun avukatının verdiği dilekçede şu ifadeler kullanıldı;

"Bu ihbar müvekkili kasten öldürülme suçuna ilişkin icra hareketlerine başlandığını göstermektedir. İhbara ilişkin ses kaydı şikayetimiz ekinde mevcuttur. İhbara ilişkin araştırma yapılarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Müvekkilin, İBB başkanı olması ve günlük programlarının önceden belirlenmesi göz önüne alındığında bu tehditler için hızlıca tedbir alınmalıdır. Müvekkilin kasten öldürülmesi için plan yapıldığı ve bu planı gerçekleştirmek için girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir. İhbarı yapan şahsın ifadesi alınarak bu hususlar araştırılmalı, şüpheliler tespit edilmelidir."

Savcılık ise Asayiş Büro’ya talimat vererek söz konusu olayın araştırılmasını istedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

DAHA ÖNCEKİ İHBARLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

2020 yılında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı ihbarı yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili olarak “icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

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