Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı
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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürüldü.
İmamoğlu muayene olduktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.
İmamoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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