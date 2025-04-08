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Ekrem İmamoğlu için yol çıkan çiftçilere trafik cezası kesildi

Ekrem İmamoğlu için yol çıkan çiftçilere trafik cezası kesildi
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Yozgat’ın Kazankaya köyünde İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto eylemine traktörleriyle katılan 10 çiftçiye 993’er liralık trafik cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde CHP teşkilatı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki için eylem düzenlenmiş, çiftçiler de eyleme traktörleriyle destek vermişti.

Eyleme katılan 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası kesildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bu cezalar sadece kâğıt değil, bu halkın iradesine kesilen faturadır. O cezaları değil, o halkın sesini duyun. O çiftçiler bu ülkenin sigortasıdır, umut kaynağıdır. Derhal bu yanlıştan dönün, cezaları iptal edin" dedi.

 

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Etiketler çiftçi traktör trafik cezası CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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