Ekrem İmamoğlu ifade verdi

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ''kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürerken, İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı. İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu ve bunun üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

İHA