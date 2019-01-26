Ekrem İmamoğlu: ''Kanal İstanbul öncelik değil''

İstanbul Bahçelievler’de seçim çalışmaları yürüten ve yurttaşlara projelerini anlatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda yurttaşlar işsizlik,ulaşım, ana okulu, park, tiyatro kütüphane gibi şehrin sorunlarını sıraladılar. Ben 100 sorunun içinde kanal İstanbul’a rastlamadım. Kanal İstanbul bu şehrin önceliği değil” dedi. Esnaf ziyareti sırasında Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda bulunan partililer de İmamoğlu’na selam verdiler. İmamoğlu girdiği bir dükkanda döner kesti.





