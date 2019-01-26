Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
50 kişinin öldüğü olayın ardından skandal sözler: Ölen halk değil, işçiler!
50 kişinin öldüğü olayın ardından skandal sözler: Ölen halk değil, işçiler!
Sınav günü, sınav yerlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması başlıyor
Sınav günü, sınav yerlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması başlıyor
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ocak 2019 09:20

Ekrem İmamoğlu: ''Kanal İstanbul öncelik değil''

Yurttaşlara projelerini anlatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesinin öncelikleri olmadığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu: ''Kanal İstanbul öncelik değil''
A+ A-

İstanbul Bahçelievler’de seçim çalışmaları yürüten ve yurttaşlara projelerini anlatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda yurttaşlar işsizlik,ulaşım, ana okulu, park, tiyatro kütüphane gibi şehrin sorunlarını sıraladılar. Ben 100 sorunun içinde kanal İstanbul’a rastlamadım. Kanal İstanbul bu şehrin önceliği değil” dedi. Esnaf ziyareti sırasında Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda bulunan partililer de İmamoğlu’na selam verdiler. İmamoğlu girdiği bir dükkanda döner kesti.

 
 
 

ekrem imamoğlu , kanalistanbul , kanal istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM