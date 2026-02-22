Ekrem İmamoğlu Silivri'deki 1 gününü yapay zeka videosuyla anlattı!

  1. Anasayfa
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ndeki 1 gününü yapay zeka ile hazırlanan özel bir video ile paylaştı. "Her şey çok güzel olacak" mesajıyla biten videoda İmamoğlu; spordan okuma listesine, yemek rutininden şiir denemelerine kadar hücredeki yaşamını detaylandırdı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevindeki yaşamını kendi sesi ve animasyonlarla hazırlanan bir videoyla paylaştı.

12 metrekarelik hücresinde vaktini nasıl geçirdiğini anlatan İmamoğlu; okuduğu kitaplardan, ocak olmadığı için su ısıtıcısında yaptığı yemeklere kadar tüm rutinini takipçileriyle paylaştı.

İşrw "Dışarıdaki tatları özlemek gibi bir lüksüm yok" diyen İmamoğlu'nun koğuş komşusunun sazı eşliğinde geçen günleri ve yeni okuma listesi...

İmamoğlu’ndan Silivri Mesajı: "12 Metrekarede Her Şey Çok Güzel Olacak!"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı animasyon video ile Marmara Cezaevi'ndeki günlük rutinini kamuoyuyla paylaştı. Kendi sesiyle hazırlanan videoda İmamoğlu, kısıtlı imkanlara rağmen disiplinli bir çalışma ve okuma temposu içinde olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, 12 metrekare kapalı, 24 metrekare açık alanda gününü nasıl planladığını şu sözlerle özetledi:

 "Haftada bir saat tek başıma futbol topuyla koşuyorum. Hücrede mat üzerinde bacak, bel ve omuz hareketleri yapıyorum."

"Ateş ve ocak yok. Elektrikli su ısıtıcısında kaynayan suyun üzerine koyduğum tencerede kavurma ya da ton balıklı salata yaparak soframı renklendiriyorum. Dışarıdaki tatları özleme lüksüm yok."

Başucunda Ahmet Ümit ve Ayşe Kulin Var

Vaktinin büyük bir kısmını okumaya ve yazmaya ayırdığını belirten İmamoğlu'nun güncel kitap listesi oldukça kabarık:

Akşam Saatleri: Ahmet Ümit - Patasana ve Ayşe Kulin - Veda.
Tarih ve Ekonomi: Bilsay Kuruç - Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Tanıl Bora - Cereyanlar ve Timur Kuran - Ertelenen Özgürlükler.

İmamoğlu ayrıca Nutuk’u üçüncü kez notlar alarak bitirdiğini açıkladı.

"Komşum Emrah'ın Saz Sesi Eşlik Ediyor"

Hücre yaşamında müziği planlı dinleyemediğini ancak üç hücre yanından gelen saz sesinin kendisine ilham verdiğini söyleyen İmamoğlu, "Az da olsa şiir yazıyorum. Başucumdaki şairleri çeviriyorum ilham gelsin diye. Yazmak, bilgiyi aktarmanın en verimli yolu. Bugün sadece 30 sayfa not almışım" dedi.

